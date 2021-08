La Fiorentina ha fatto un’ulteriore verifica con i dirigenti del Bologna per capire se occorressero sempre quindici milioni per portare via Riccardo Orsolini dalla squadra rossoblù. Lo scrive il Corriere dello Sport.

