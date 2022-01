Bonaventura, la Fiorentina ha esercitato l’opzione per il 2023, ma punta a rinnovo fino al 2024

Ottime notizie non solo in campo, ma anche fuori per Giacomo “Jack” Bonaventura, il centrocampista viola è importantissimo per il gioco di Italiano. La Fiorentina ha esercitato l’opzione per rinnovare il contratto fino al 2023 e adesso la dirigenza è al lavoro per un ulteriore prolungamento fino al 2024. Lo scrive Repubblica nella sua edizione odierna.

