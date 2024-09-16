La Lazio di Baroni supera l'Hellas all'Olimpico ma perde Castellanos per un infortunio

Il tecnico fiorentino supera la sua ex squadra dopo una gara combattuta contro un Hellas coriaceo e ben strutturato

Baroni batte la sua ex squadra e raggiunge quota 7 in classifica. All'Olimpico la sfida tra Lazio e Verona è molto bella. I biancocelesti sbloccano il risultato con Dia ma una manciata di minuti più tardi l'Hellas raggiunge il pari con Tengstedt. La squadra di Baroni spinge ancora e Castellanos sfrutta un angolo per battere Montipò. Nella ripresa, la Lazio sfiora più volte il terzo gol, il Verona ci prova ma non riesce a riequilibrare il match.

Lazio in apprensione però per Valentin Castellanos che è uscito dolorante dopo l’ora di gioco: al suo posto è entrato l'ex viola Castrovilli. Da accertare le condizioni del centravanti biancoceleste che pure aveva trovato la porta, segnando il 2-1 nel posticipo del lunedì sera. Prima di accasciarsi da solo a terra, Castellanos era stato protagonista di un brutto contrasto sugli sviluppi del quale aveva incassato una botta. La sua uscita sarebbe comunque da imputare a un fastidio muscolare all'adduttore sinistro che verrà valutato nelle prossime ore. A rischio la sua presenza contro la Fiorentina domenica prossima al Franchi.

Amoruso critico: “Ma quanti errori fa Quarta? Ikoné non ha voglia, speravo fosse in Turchia”

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