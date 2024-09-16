Amoruso critico: "Ma quanti errori fa Quarta? Ikoné non ha voglia, speravo fosse in Turchia"

L'ex giocatore della Fiorentina si è espresso negativamente sulla fase difensiva dei viola, che ha fatto acqua anche contro l'Atalanta

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, commentando i temi più caldi in casa viola. Queste le sue parole:

Sulla sconfitta di Bergamo: “Nel primo tempo discreta partita, ma in fase difensiva già male. L'Atalanta è sembrata una squadra normale, qualcosa non andava, forse perché la Fiorentina stava giocando anche bene, comunque non ha fatto nulla di particolare e ha fatto 3 gol. Errori individuali, mancanza di lettura difensiva, non si può fare ancora questi sbagli. Diagonali sbagliate, è la sagra dell’errore. Nel terzo gol il primo uomo che va su Lookman è Cataldi, che dovrebbe essere il raddoppio, fa la giocata e fa gol. Io parlo di superficialità, ho una strana sensazione e spero vivamente di sbagliarmi, ma ci sono giocatori che vivono il malessere di giocare nella Fiorentina.”

Sugli altri giocatori: "Kean fa una grande partita, sta dimostrando belle cose. Ieri si è mosso bene anche Colpani, si è fatto trovare, ha provato a cambiare qualcosa. Poi hai il problema che ti esponi troppo. Bene Gosens e poi basta."

Sulla difesa: "In difesa hai difensori approssimativi: Quarta sa di essere bravo coi piedi, è un po’ presuntuoso, cerca l’anticipo e spesso esce dai comandamenti difensivi, ieri ha fatto una stupidaggine inguardabile. Ranieri è ordinato, ma ha bisogno di avere un compito importante: deve mantenere la sua linea, ha bisogno di un partner di grande livello, ma non può fare il centrale. Biraghi, per quanto sia stato discreto da esterno basso, ha sempre avuto la grossa pecca in fase difensiva, quindi trasformarlo in un difensore centrale è difficile. Palladino è l’unico che non riesce a vedere i problemi della difesa. Per questo dico: cambia qualcosa, prova Moreno, tanto ormai. Quanti errori fa Quarta? Quante cose sbaglia? Ripetere gli errori è diabolico, è troppo superficiale, e mi dispiace veramente tanto perché a volte ti ha salvato, non voglio infierire."

Sul centrocampo: “La fase difensiva non riguarda solo i 3 di difesa, ma anche i centrocampisti. Se poi ci metti che ogni volta arriva un errore individuale da qualche parte, non vai da nessuna parte. Adli sa andare bene in verticale, lo vedo bene.”

Su De Gea: “De Gea non ha colpe sui gol, figuriamoci. Non mi sento di dire che poteva uscire sul cross del secondo gol, va bene così, era troppo rischioso.”

Su Ikoné: “Speravo fosse andato in Turchia, invece no. Sembra che non abbia interesse a giocare, questo mi fa girare un bel po’ i cosiddetti.”

GUMDUNDSSON ALLO STADIO PER PERUGIA-GUBBIO

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