In attesa del debutto con la Fiorentina, Gudmundsson si gode Perugia-Gubbio allo stadio

Il numero 10 della Fiorentina si è recato allo stadio Curi per assistere di persona al derby umbro tra Perugia e Gubbio

In molti si aspettavano il debutto di Gudmundsson con la Fiorentina contro l'Atalanta, o quantomeno la convocazione dopo l'infortunio al polpaccio e il processo in Islanda. E invece, il nuovo numero 10 della Fiorentina non è stato chiamato per la trasferta di Bergamo. Per questo motivo, l'islandese ha deciso di recarsi allo stadio Curi, per godersi dal vivo lo spettacolo del derby umbro di Lega Pro tra Perugia e Gubbio. La scelta di andare in Umbria è probabilmente dovuta dalla presenza del connazionale Adam Palsson tra le fila dei perugini. Di seguito il post del Perugia sui social.

BELTRAN BOCCIATO

https://www.labaroviola.com/tmw-beltran-bocciato-da-palladino-non-entra-nemmeno-quando-la-fiorentina-deve-segnare/268466/