TMW: "Beltran bocciato da Palladino, non entra nemmeno quando la Fiorentina deve segnare"

Il numero 9 della Fiorentina è rimasto in panchina nella sconfitta di Bergamo, nonostante i viola avessero bisogno di pareggiare

”Lo vedo benissimo, sta dando tutto negli allenamenti, ho tenuto Moise dentro perché riusciva a mettere in difficoltà l'Atalanta con l'attacco alla profondità". Queste le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta contro l'Atalanta a chi gli chiedeva di Lucas Beltran. Sembra però una bocciatura bell'e buona per l'attaccante argentino, pagato 25 milioni di euro solamente un'estate fa e finito con l'essere sì la riserva di Kean, ma - soprattutto - non preso in considerazione quando è l'unico attaccante di ruolo quando si è sotto per 3-2.

Perché nel secondo tempo la Fiorentina non ha creato un'occasione degna di questo nome. Eppure Palladino ha preferito fare cambi ruolo su ruolo, eccezion fatta per quando Sottil ha rilevato Bove: invece di mettere una punta per cercare il pareggio, ecco un trequartista per una mezz'ala. Forse un po' poco per cercare di pareggiare la contesa.

Così Beltran è finito mestamente in panchina per 90 minuti. Ed è un segnale soprattutto perché non c'erano né Gudmundsson, che prenderà il posto da titolare di Colpani, né Kouamé, l'unico altro attaccante che può aggiungere peso alla manovra offensiva. Di fatto Palladino non aveva nessuna alternativa a Beltran, eppure non lo ha messo dentro. Se non è una bocciatura davvero è difficile chiamarla in un'altra maniera. Lo scrive TMW.

I NUMERI DI KEAN

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