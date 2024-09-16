Kean in 6 partite ha già segnato quanto Belotti in 5 mesi, dopo 3 anni è arrivato il sostituo di Vlahovic

Moise Kean è protagonista di un avvio di stagione a dir poco entusiasmante con la maglia della Fiorentina ma anche con quella della Nazionale Italiana. Con la maglia della Fiorentina ha già segnato 4...

Moise Kean è protagonista di un avvio di stagione a dir poco entusiasmante con la maglia della Fiorentina ma anche con quella della Nazionale Italiana. Con la maglia della Fiorentina ha già segnato 4 goal tra Conference e Serie A ma oltre questo ha dato dimostrazione di saper fare reparto da solo e appena gli arriva la palla la sensazione è quella di un giocatore pericoloso in grado di fare male.

In casa Fiorentina era tanto che non si vedeva un attaccante di questo calibro, per rendere l'idea l'anno scorso Belotti segnò 4 goal, gli stessi di Kean, ma in 5 mesi e grazie alla doppietta con l'Atalanta nel recupero a stagione finita. Anche Nzola segnò appena 6 goal, Beltran invece arrivò a 10 reti ma giocando tanto anche da trequartista. Considerando anche le esperienze negative di Jovic, Cabral e Piatek si può dire che Kean sembra essere finalmente riuscito a colmare quel vuoto al centro dell'attacco viola lasciato da Vlahovic

CAOS A CAGLIARI

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