Corriere dello Sport: "Castellanos out 7-10 giorni, salterà la Fiorentina e la prima in Europa"

Secondo il Corriere dello Sport, Castellanos non ci sarà né per la trasferta di Firenze, né per l'esordio stagionale in Europa League

Nel secondo tempo di Lazio-Hellas Verona Valentin Castellanos, dopo aver trovato il suo ennesimo gol stagionale (il secondo consecutivo per la prima volta da quando è sbarcato in Serie A), si è fermato a causa di un infortunio muscolare agli adduttori della coscia sinistra ed è stato sostituito da Marco Baroni. In virtù dell'importanza che ha acquisito El Taty per le sorti biancocelesti, i tifosi ora sono con il fiato sospeso. Quando rientrerà l'attaccante argentino?

Stando a quanto riferito dall'edizione di oggi del Corriere dello Sport, Castellanos dovrà restare fermo ai box 7-10 giorni, di cui quattro di riposo assoluto, e l'obiettivo per rientrare sul terreno di gioco è la partita con il Torino. Nella sfida contro la Fiorentina, dunque, non ci sarà. E probabilmente anche a Kiev, dove la squadra di Baroni sarà impegnata con la Dinamo in Europa League. Lo riporta TMW.

IL MISTERO KAYODE

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