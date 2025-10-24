24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:20

Fattori: “La Fiorentina deve puntare almeno alla semifinale di Conference League, Piccoli pensa troppo”

L’ex allenatore elogia le seconde linee dopo la vittoria sul Rapid, ma critica Piccoli: “Pensa troppo, deve giocare più libero di testa.”

Sauro Fattori, ex allenatore e calciatore, nel suo consueto intervento a Radio FirenzeViola nel corso di “Garrisca al vento” ha parlato di Piccoli e della vittoria contro il Rapid: “La vittoria è sempre importante, come lo è la Conference. Pioli sarà contento, perché ha avuto ottime risposte dalle seconde linee. Nonostante l’avversario non di livello il mister ha visto che se la squadra approccia bene è competitiva”.

Il Rapid Vienna si salverebbe in Italia?: “Secondo me no, se gioca così sicuramente no. Era importante vincere contro di loro, perché dovevamo mantenere la testa nel girone. Noi siamo una squadra che deve almeno arrivare in semifinale, poi vediamo”.

Qual è la sua visione sul gol sbagliato di Piccoli? “Ha sbagliato dal punto di vista tattico, perché l’unico modo che aveva per far gol era, scartare il portiere o avvicinarsi, per poi scavalcarlo con il pallonetto. Se calcia in porta, per la posizione del portiere, lo prende sicuro. Io credo che, in quei momenti, Piccoli pensa troppo, nella corsa verso la porta pensa e questo lo porta a sbagliare. Deve avere la testa più libera”. Lo dice RFV

