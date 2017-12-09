Fattori: "Fa male perdere contro la Juve, loro più ciniche. Non possiamo continuare così, siamo campioni"

Dopo la sconfitta contro la Juventus femminile (2-0) il tecnico della Fiorentina Women’s Fattori è tornato sul match ai idrofoni di Radio Bruno: “Loro sono state più brave e ciniche di noi. Ci siamo c...

Dopo la sconfitta contro la Juventus femminile (2-0) il tecnico della Fiorentina Women’s Fattori è tornato sul match ai idrofoni di Radio Bruno: “Loro sono state più brave e ciniche di noi. Ci siamo comportate bene, ma non abbiamo concretizzato. Non possiamo continuare così, siamo i campioni in carica e dobbiamo rientrare in carreggiata. Non è facile commentare un 2 a 0, dobbiamo continuare a lottare perché rappresentiamo una maglia importante. Non possiamo regalare il campionato, dobbiamo guardarci dentro e uscire dalle difficoltà.”