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Fattori: "Fa male perdere contro la Juve, loro più ciniche. Non possiamo continuare così, siamo campioni"

Dopo la sconfitta contro la Juventus femminile (2-0) il tecnico della Fiorentina Women’s Fattori è tornato sul match ai idrofoni di Radio Bruno: “Loro sono state più brave e ciniche di noi. Ci siamo c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 15:23
Fattori: "Fa male perdere contro la Juve, loro più ciniche. Non possiamo continuare così, siamo campioni" -
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Dopo la sconfitta contro la Juventus femminile (2-0) il tecnico della Fiorentina Women’s Fattori è tornato sul match ai idrofoni di Radio Bruno: “Loro sono state più brave e ciniche di noi. Ci siamo comportate bene, ma non abbiamo concretizzato. Non possiamo continuare così, siamo i campioni in carica e dobbiamo rientrare in carreggiata. Non è facile commentare un 2 a 0, dobbiamo continuare a lottare perché rappresentiamo una maglia importante. Non possiamo regalare il campionato, dobbiamo guardarci dentro e uscire dalle difficoltà.”

 

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