Fattori duro su Gud: “E’ l’unico che non la prende mai e non è colpa sua, non lo farei giocare”

Sauro Fattori ex giocatore della Fiorentina ha parlato ampiamente ai microfoni di Radio Firenze Viola di tutti i temi che avvicinano il ritorno in campo della squadra viola.

Sul momento della squadra:

“Sono annate che prendono un binario e prima di uscirne non è semplice. Però magari giocherà Piccoli al posto di Moise. Anche Pioli non è tanto fortunato, in questo momento avrebbe bisogno che tutti stessero benissimo ma Kean è un’assenza importante. dobbiamo stare attenti a tutto.

Il centrocampo è da mettere apposto, gli elementi non sono male ma vanno distribuiti in maniera diversa.

Con la Roma non meritavamo di perdere, in questo momento dobbiamo dare qualcosa di più, sperare che tutti facciano un passettino in più sennò si fa dura, ora siamo un po’ sottopressione”

Sul cambio Piccoli-Kean:

“Più che una soluzione diventa un cambio obbligato. Però adesso vedrai di che pasta è il mercato, l’anno scorso se fosse mancato Kean avevi un problema, quest’anno hai Piccoli.

Se Piccoli poi non fa gol non è che è scarso. “

Sull’assenza di Kean e Saelemakers:

“Pesano entrambi, Saelemakers giocava a Bologna è un giocatore importante. E’ stato importante per il Bologna, per la Roma scorso però Kean è troppo importante, i giocatori di oggi sono molto più attenti al recupero ma sono penalizzanti per la squadra. Quando giocavo io non era cosi'”

Su Gud:

“I gol in nazionale potrebbero essere un piccolo segnale, guardiamo cosa fa a Firenze. Speriamo sia un momento d’oro poi giudicherò per quello che farà. Quest’anno dove ti giri ti giri sono danni, se dovessi guardare le prestazioni con la Fiorentina non lo farei giocare. Gudmundsson è l’unico giocatore a Firenze che non la prende mai e non è mai colpa sua. Speriamo faccia tripletta a Milano ma cosa ha dato in un anno e mezzo?

Tutti ci credono ancora, qualcosa deve valere ma per ora non sta facendo vedere questa gran tecnica.

E’ passato tanto tempo ecco perché non ho più tanta fiducia.”.