Fattori: "I Della Valle sono importantissimi per la Fiorentina e non venderanno la società"
Sauro Fattori, allenatore della Fiorentina Women's, ha parlato ai microfoni di Toscana Tv: "Io sono convinto che i Della Valle siano importantissimi per la Fiorentina, non venderanno la società. Quest...
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 13:15
Sauro Fattori, allenatore della Fiorentina Women's, ha parlato ai microfoni di Toscana Tv: "Io sono convinto che i Della Valle siano importantissimi per la Fiorentina, non venderanno la società. Questa proprietà è una vera risorsa per Firenze e su questo non cambio idea. Analizzando poi il caso della Fiorentina Women's, i Della Valle ci sono stati sempre vicini".