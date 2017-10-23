Fattori: "I Della Valle sono importantissimi per la Fiorentina e non venderanno la società"

Sauro Fattori, allenatore della Fiorentina Women's, ha parlato ai microfoni di Toscana Tv: "Io sono convinto che i Della Valle siano importantissimi per la Fiorentina, non venderanno la società. Quest...

A cura di Redazione Labaroviola 23 ottobre 2017 13:15

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