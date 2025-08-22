Fattori: “Ieri un buon allenamento. Pongracic si distrae troppo, Gudmundsson deve incidere di più”

A Radio Firenze Viola ha parlato Sauro Fattori per commentare Polissya-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Siamo partiti meglio dell’anno scorso. Vittoria importante, stiamo clami però. Quello di ieri è stato un buon allenamento. Non voglio mancare di rispetto agli avversari, a dire il vero però la Fiorentina ieri è andata pure piano.”

Sulla rosa della viola: “La formazione di ieri sarebbe la titolare: c’è da lavorarci. Ad esempio io non ho grande opinione di Pongracic, si distrae troppo, a volte esce dalla partita.”

Pablo Marì da confermare: “Io lo terrei, poi se arriva un altro ok. Quel ruolo è delicato, il più bravo l’anno passato fu Comuzzo nel farlo.”

Un giudizio su Gudmundsson: “Deve saltare di più l’uomo: non voglio un collante tra centrocampo e attacco, serve che sia più incisivo”