Fattori: "4° posto? Milan in ritardo e la Fiorentina può approfittare. Champions premio non previsto"

L'ex calciatore e tecnico, Sauro Fattori, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove si è soffermato sulla lotta al quarto posto in campionato, inserendo anche la Fiorentina. Queste le sue parole:"...

L'ex calciatore e tecnico, Sauro Fattori, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove si è soffermato sulla lotta al quarto posto in campionato, inserendo anche la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Le due squadre più sotto pressione sono Juventus e Milan. Poi c'è la Roma, anche se è quella che ha le partite più difficili, poi Bologna, Lazio e Fiorentina sono delle outsider. Se arrivano in Champions, è un premio per cui non erano partite. Il Milan è quello più in ritardo di tutti però. Ne può approfittare la Fiorentina, che può finire bene".