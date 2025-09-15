Fattori durissimo: “Pioli non ci sta capendo nulla. Pongracic centrale difensivo è un disastro inguardabile”

L’ex allenatore della Fiorentina femminile Sauro Fattori ha parlato su Radio Firenze Viola a riguardo della sconfitta della viola contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Regalare due uomini ai partenopei vuol dire farsi arrotare: sono troppo più forti, si deve giocare di reparto perchè uomo contro uomo ci distruggono. In una partita come questa Dzeko è inutile, è stato messo in una posizione in cui poteva fare solo brutta figura. Pioli al momento non ci sta capendo nulla.”

Sulla difesa: “Pongracic centrale è un disastro inguardabile. Palladino lo ha tolto subito di lì, ci sarà un motivo o no? Questa squadra non ha nè capo nè coda. Fagioli non può giocare in mezzo, rimetterlo lì è un grave errore. Secondo me Pioli sta facendo queste scelte per far capire che non è Palladino, e che ora si è rotto col passato: mi aspetto che risolva velocemente il problema.”