Fattori durissimo: “Pioli non ci sta capendo nulla. Pongracic centrale difensivo è un disastro inguardabile”

15 Settembre 2025

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Redazione

15 Settembre · 22:20

Aggiornamento: 15 Settembre 2025 · 22:20

Sauro Fattori attacca duramente su Radio Firenze Viola l'attuale gestione tecnica di Pioli alla Fiorentina.

L’ex allenatore della Fiorentina femminile Sauro Fattori ha parlato su Radio Firenze Viola a riguardo della sconfitta della viola contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Regalare due uomini ai partenopei vuol dire farsi arrotare: sono troppo più forti, si deve giocare di reparto perchè uomo contro uomo ci distruggono. In una partita come questa Dzeko è inutile, è stato messo in una posizione in cui poteva fare solo brutta figura. Pioli al momento non ci sta capendo nulla.”

Sulla difesa: “Pongracic centrale è un disastro inguardabile. Palladino lo ha tolto subito di lì, ci sarà un motivo o no? Questa squadra non ha nè capo nè coda. Fagioli non può giocare in mezzo, rimetterlo lì è un grave errore. Secondo me Pioli sta facendo queste scelte per far capire che non è Palladino, e che ora si è rotto col passato: mi aspetto che risolva velocemente il problema.”

