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Fattori: "Gud? Fiorentina obbligata a riscattarlo. Se al Genoa dai 8 mln su 25, hai deciso di prenderlo"

L'ex calciatore Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha discusso della situazione di Albert Gudmundsson e delle possibilità che la Fiorentina possa esercitare il diritto di risc...

A cura di Domenico Fontana
19 febbraio 2025 16:33
Fattori: "Gud? Fiorentina obbligata a riscattarlo. Se al Genoa dai 8 mln su 25, hai deciso di prenderlo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'ex calciatore Sauro Fattori è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha discusso della situazione di Albert Gudmundsson e delle possibilità che la Fiorentina possa esercitare il diritto di riscatto al termine della stagione. Ecco le sue dichiarazioni:

"Gudmundsson non ha lasciato il segno ed è un peccato. Su Colpani le aspettative erano troppo alte e lo scuso in pieno. Per Gudmundsson c'erano più certezze ma è un'annata particolare. Se su 25-30 mln gli dai 8 mln per averlo, è quasi un anticipo per prenderlo. Ora cosa fai, lo lasci tornare via? Hai buttato 8 mln più l'ingaggio. La Fiorentina sarà obbligata a riscattarlo. Si è messa in difficoltà da sola".

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