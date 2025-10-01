Fattori pungente: "Pioli è il problema della Fiorentina. Nelle prossime settimane potrebbe dimettersi"

L'ex Viola, Sauro Fattori, critica l'operato di Pioli e ipotizza, nel caso i risultati non migliorassero, le sue dimissioni.

Mister Sauro Fattori oggi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del giorno, tra questi la situazione in casa Fiorentina e la posizione di Stefano Pioli.

Le sue dichiarazioni: "Se si perdono le prossime due, il problema in casa Viola si comincia ad avere, e penso che potrebbe anche dimettersi Pioli. Pioli ci ha messo un po' del suo, devo dire. La differenza tra Palladino e Pioli doveva essere nei momenti importanti, non nel gioco. Lì poteva dare di più Pioli. Avendo riconfermato tutti i big, per me era importante ripartire dal lavoro di Palladino. E' una squadra brava negli spazi, Pioli doveva ripartire da lì e poi magari cambiarla col tempo. Sono gli stessi dello scorso anno e i risultati sono arrivati. Pioli la soluzione a certi problemi me la deve trovare in due settimane, non in due mesi, e sta mancando in questo".