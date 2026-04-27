Fattori: “Nonostante gli ottimi risultati non ripartirei da Vanoli, sarebbe dura per la Fiorentina”

Fattori parla del prossimo allenatore della Fiorentina e della partita contro il Sassuolo

TuttomercatoWeb riporta alcune parole di Sauro Fattori, opinionista per Radio Firenze Viola, si è espresso sui temi ad legati al pareggio tra la Fiorentina e il Sassuolo, lo 0-0 venuto fuori dalla sfida domenicale della 34^ giornata di Serie A: "Vanoli ha fatto il suo e questo non si può negare, anche a livello di numeri. Da quando è arrivato ha una media punti di 1,38 e nell'ultimo periodo sarebbe ottavo, il suo lavoro non può essere messo in dubbio. Ma ripartire da lui sarebbe dura".

Come commentare i tanti infortuni di questa Fiorentina?: "Ti fanno capire quanto è forte la rosa della Fiorentina se fa punti con tutte queste assenze. leri sono rimasto male: avrei voluto vedere un po' più di libertà, invece sembrava un approccio per non perdere. Va bene prendere un punto, ma era l'occasione ideale per giocare liberi. Firenze risponde sempre presente, ma ieri ci voleva coraggio per andare allo stadio. Giocavano due squadre senza obiettivi Ad dovevano giocare libere. Se la Fiorentina avesse giocato più spregiudicata avrebbe svegliato anche il Sassuolo. Invece una sola buona occasione in tutta la partita".