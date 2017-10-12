Fattori: ''Abbiamo meritato tutto, risultato storico per la Fiorentina. Brave soprattutto perché...''
Queste le parole del tecnico della Fiorentina Women’s Sauro Fattori dopo il pareggio, sinonimo degli ottavi di finale di Champions, contro il Fortuna, rilasciate a Viola Channel: “Non era semplice, lo...
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2017 11:52
Queste le parole del tecnico della Fiorentina Women’s Sauro Fattori dopo il pareggio, sinonimo degli ottavi di finale di Champions, contro il Fortuna, rilasciate a Viola Channel: “Non era semplice, loro ci hanno schiacciato. Ma noi ci siamo comportati benissimo, siamo riusciti anche palleggiare: abbiamo meritato tutto. Ora guardiamo avanti aspettando il prossimo punteggio. Il nostro, è un risultato storico: siamo stati bravi a livello tattico”.