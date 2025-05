Fattori: “Palladino ha sbagliato tutte le scelte, non ha ancora capito che Firenze non si gestisce come Monza”

A Toscana TV è intervenuto l’ex giocatore viola Sauro Fattori per commentare la situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta di Venezia: “Quando ho visto la formazione, volevo chiamare il 118 perché era improponibile poi si può vincere o perdere ma devi provare a giocare mettendo in campo tutte le armi. Adesso la Fiorentina non può più andare in Europa perché la gestione delle ultime partite è stata inguardabile e le assenze non sono un alibi.”

Prosegue: “La dirigenza ha creato una buona squadra quindi non la ritengo colpevole, invece Palladino ha sbagliato le scelte con Richardson e Ndour titolari dietro la punta e uno come Adli in panchina. La Fiorentina ha fallito le gare decisive e ora bisogna raccogliere i pezzi del disastro che è stato fatto.”

Su Pradé-Palladino: “Si vede che c’è un problema tra i due perché il direttore lo avrebbe già cacciato, poi ci sono state le vittorie e le ruggini si sono nascoste, invece non appena perdi torna tutto fuori. Palladino non ha ancora capito com’è Firenze e crede di gestire tutto come a Monza.”