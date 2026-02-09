Fattori su Vanoli: “Vorrei spiegargli che non siamo nel settore giovanile in cui è obbligatorio cambiare”

Sauro Fattori, ex giocatore ed allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola e ha analizzato la partita contro il Torino, queste sono le sue parole: “Quando io sto vincendo significa che i problemi li ha chi sta perdendo. Perciò io resto come sono, vedo loro che fanno e poi nel caso che loro fanno dei cambi adeguati cambio anche io. Avevamo la partita in mano, Vanoli invece che fa? Cambia. Ma vorrei spiegargli che non siamo nel settore giovanile in cui è obbligatorio cambiare, l’Inter ieri li ha fatti sul 4-0 infatti. Noi invece gli abbiamo fatto ribaltare la partita, ci hanno trovato le giuste misure.

Si è fatto male Gudmundsson, mi dispiace per lui intendiamoci, ma è stata una fortuna perché lui a sinistra non ci sta mai, ieri andava dove voleva in mezzo e c’era meno equilibrio. Quando è entrato Harrison avevi invece due esterni puri ed infatti hai fatto due gol. Poi che ha fatto Vanoli? Ha tolto due centrocampisti perché andavamo troppo bene, è stato un errore cambiarli quando sei in dominio. Fagioli infatti dal 70′ in poi non l’ha più presa perché da soli non si gioca. Per mettere Fabbian in una posizione non sua…”