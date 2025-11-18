Fattori: “Vanoli e Spalletti non decideranno Fiorentina-Juve. A Firenze sfida meno sentita degli scorsi anni”

Nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l’ex calciatore e tecnico Sauro Fattori. E ha parlato di Fiorentina-Juve: “Il campo darà certe risposte, ma queste partite non le decidono Spalletti e Vanoli ma i giocatori. Sarà una partita molto delicata, anche la Juve è indietro e cerca un risultato importante per rilanciarsi. La Fiorentina la cerca la vittoria per tirarsi fuori da una certa situazione.

Aggiunge: “È una partita molto delicata ma siamo ancora lontani dalla fine. A Firenze, visto il momento, non mi sembra che sia sentita la sfida come gli scorsi anni. La Fiorentina deve mettersi in testa che deve salvarsi. Meglio vincere contro il Sassuolo che contro la Juve quest’anno”.