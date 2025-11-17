Fattori: “Se in 27 partite la Fiorentina non fa 5 punti in più del Pisa o 6 in più del Lecce è giusto retrocedere”

Ospite fisso del lunedì sera di Radio Firenze Viola, Sauro Fattori ha parlato dei temi di casa Fiorentina all’interno della trasmissione “Garrisca il vento”.

Sul valore della rosa:

“Il valore ci può anche essere. Abbiamo delle potenzialità nei confronti di Lecce, Pisa, Cremonese però bisogna stare molto attenti. Adesso una mano se la devono dare da soli i giocatori.

Giochi queste due partite con Juventus e Atalanta poi dopo si ricomincia da Sassuolo e hai 5 partite che sono tutte contro squadre che lottano con noi. Le vittorie le devi fare, se non fai quelle vittorie li come fai a salvarti?

Sei all’ultima spiaggia ed è Dicembre, mancano ancora 6 mesi: è un problema”.

Sulla fiducia su Vanoli:

“Stanno scaricando troppa responsabilità su di lui. Anche lui ha bisogno di fare i suoi errori, lui deve fare risultati come ha detto lui. Almeno è realista e non è poco, ora bisogna ripartire ma non abbiamo tempo di programmare. Bisogna fare risultati, ci sono 6 partite che non puoi fallire: non significa che devi fare 6 vittorie ma non puoi uscire sconfitto. Mi accontenterei di fare 12 punti nelle prossime 8.”

Sulla Juve:

“Secondo me è poca roba ma è un po’ meglio di noi. Partite come Juve e Atalanta siccome non c’è la pressione di dover vincere ad ogni costo possono essere più facili da preparare. A livello tecnico sono superiori a noi, se noi riusciamo ad entrare nella mentalità della salvezza siamo pericolosi per tutti”.

Sulle possibilità di salvezza:

“Se nelle prossime 27 partite non facciamo 5 punti più del Pisa o 6 punti più del Lecce è giusto retrocedere.”

Sul tonfo dell’Italia contro la Norvegia:

“Gattuso ha un pregio: si espone e si prende le colpe, fa da parafulmine. Deve capire anche quello che rappresenta, poi ci possono essere anche degli errori tattici. Dopo il 2-1 è passato al 4-2-4 ed è finita male.

Quando avevamo Materazzi e Cannavaro gli attaccanti avevano paura, ieri ho visto solo Mancini attaccarsi un po’ con Haaland. I difensori devono capire che sono peggio degli attaccanti, devono essere più bravi in altre cose“.

Sulle occasioni perse nelle partite precedenti:

“Col Lecce in casa ci sei arrivato in uno stato mentale devastante e questo ha inciso molto. Sinceramente metterei la firma su due punti contro Juventus e Atalanta. Dobbiamo giocare per vincere per cercare di pareggiare. La stagione di Vanoli l’ho seguita anche l’anno scorso, lui va a Milano e si fa male Zapata e a fine stagione è stato esonerato. Zapata era in condizioni esagerate, stava bene e il calo del Torino fu li.”