Fattori: “Se in 27 partite la Fiorentina non fa 5 punti in più del Pisa o 6 in più del Lecce è giusto retrocedere”

17 Novembre · 17:52

Aggiornamento: 17 Novembre 2025 · 17:52

L'opinione di Sauro Fattori sulle difficoltà della stagione viola chiamata a reagire per uscire dalla zona calda della classifica

Ospite fisso del lunedì sera di Radio Firenze Viola, Sauro Fattori ha parlato dei temi di casa Fiorentina all’interno della trasmissione “Garrisca il vento”.

Sul valore della rosa:
“Il valore ci può anche essere. Abbiamo delle potenzialità nei confronti di Lecce, Pisa, Cremonese però bisogna stare molto attenti. Adesso una mano se la devono dare da soli i giocatori.
Giochi queste due partite con Juventus e Atalanta poi dopo si ricomincia da Sassuolo e hai 5 partite che sono tutte contro squadre che lottano con noi. Le vittorie le devi fare, se non fai quelle vittorie li come fai a salvarti?
Sei all’ultima spiaggia ed è Dicembre, mancano ancora 6 mesi: è un problema”.

Sulla fiducia su Vanoli:
“Stanno scaricando troppa responsabilità su di lui. Anche lui ha bisogno di fare i suoi errori, lui deve fare risultati come ha detto lui. Almeno è realista e non è poco, ora bisogna ripartire ma non abbiamo tempo di programmare. Bisogna fare risultati, ci sono 6 partite che non puoi fallire: non significa che devi fare 6 vittorie ma non puoi uscire sconfitto. Mi accontenterei di fare 12 punti nelle prossime 8.”

Sulla Juve:
Secondo me è poca roba ma è un po’ meglio di noi. Partite come Juve e Atalanta siccome non c’è la pressione di dover vincere ad ogni costo possono essere più facili da preparare. A livello tecnico sono superiori a noi, se noi riusciamo ad entrare nella mentalità della salvezza siamo pericolosi per tutti”.

Sulle possibilità di salvezza:
Se nelle prossime 27 partite non facciamo 5 punti più del Pisa o 6 punti più del Lecce è giusto retrocedere.”

Sul tonfo dell’Italia contro la Norvegia:
Gattuso ha un pregio: si espone e si prende le colpe, fa da parafulmine. Deve capire anche quello che rappresenta, poi ci possono essere anche degli errori tattici. Dopo il 2-1 è passato al 4-2-4 ed è finita male.
Quando avevamo Materazzi e Cannavaro gli attaccanti avevano paura, ieri ho visto solo Mancini attaccarsi un po’ con Haaland. I difensori devono capire che sono peggio degli attaccanti, devono essere più bravi in altre cose“.

Sulle occasioni perse nelle partite precedenti:
“Col Lecce in casa ci sei arrivato in uno stato mentale devastante e questo ha inciso molto. Sinceramente metterei la firma su due punti contro Juventus e Atalanta. Dobbiamo giocare per vincere per cercare di pareggiare. La stagione di Vanoli l’ho seguita anche l’anno scorso, lui va a Milano e si fa male Zapata e a fine stagione è stato esonerato. Zapata era in condizioni esagerate, stava bene e il calo del Torino fu li.”

