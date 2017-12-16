Fattori: "Il pareggio ci va stretto. La palla non vuole entrare, meno male c'è la sosta..."

Sauro Fattori, mister della Fiorentina Women's, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dopo lo 0-0 contro l’Atalanta. "Il pareggio oggi ci va stretto. Abbiamo provato a cambiare qualcosa nel s...

Sauro Fattori, mister della Fiorentina Women's, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dopo lo 0-0 contro l’Atalanta. "Il pareggio oggi ci va stretto. Abbiamo provato a cambiare qualcosa nel secondo tempo, creando qualche occasione: il loro portiere è stato bravo. Sono convinto che ora la sosta ci farà bene, anche perché in questo momento la palla non vuole entrare. Speriamo che qualcosa cambi, perché stiamo mancando un po' in fase realizzativa".