Fattori: “Mandragora è il miglior calciatore che abbiamo e la Fiorentina vuole cederlo”

L'ex attaccante della Fiorentina, Sauro Fattori, consiglia la dirigenza Viola di non cedere Rolando Mandragora

Mister Sauro Fattori ha parlato a Radio FirenzeViola dicendo la sua ironicamente su Rolando Mandragora“Dal mio punto di vista va mandato via…. (scherza, ndr). Secondo me bisogna puntare su Ndour e Sohm. Dicono che Mandragora giochi solo quando fa gol. Infatti è bene che comandi chi non capisce nulla di calcio”.

“Perché noi si vuole mandare via il migliore, probabilmente perché è l’unico che vogliano gli altri. Io fossi Mandragora andrei via davvero. Lo cercano Genoa e Torino e ho letto anche dell’Atalanta e del Marsiglia. Noi siamo un po’ a denigrare. Quando sento dire ‘se Mandragora è il migliore’… Eh, intanto però ammettono che è il migliore”.

