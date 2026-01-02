Fattori: “Mandragora è il miglior calciatore che abbiamo e la Fiorentina vuole cederlo”

Mister Sauro Fattori ha parlato a Radio FirenzeViola dicendo la sua ironicamente su Rolando Mandragora: “Dal mio punto di vista va mandato via…. (scherza, ndr). Secondo me bisogna puntare su Ndour e Sohm. Dicono che Mandragora giochi solo quando fa gol. Infatti è bene che comandi chi non capisce nulla di calcio”.

“Perché noi si vuole mandare via il migliore, probabilmente perché è l’unico che vogliano gli altri. Io fossi Mandragora andrei via davvero. Lo cercano Genoa e Torino e ho letto anche dell’Atalanta e del Marsiglia. Noi siamo un po’ a denigrare. Quando sento dire ‘se Mandragora è il migliore’… Eh, intanto però ammettono che è il migliore”.