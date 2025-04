Fattori sul mistero Berardi: “Nessun club si è buttato davvero su di lui. Un motivo sicuramente ci sarà”

Il nome di Domenico Berardi è stato più volte in orbita Fiorentina. L’allenatore Sauro Fattori, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del legame dell’attaccante con il Sassuolo, aritmeticamente promosso in Serie A dopo la dura retrocessione in B. Queste le sue parole:

“Se Berardi ha fatto bene a legarsi a vita al Sassuolo? Mi faccio sempre una domanda: se non l’hanno preso un motivo ci sarà. I numeri sono dalla sua parte, certe maglie pesano, è vero, ma perché nessuno si è mai buttato davvero su di lui? Qualcosa c’è, ma non so. Forse lui sta bene al Sassuolo, oppure il club voleva offerte irrinunciabili”.