Fattori: “Dzeko ha sbagliato nel modo in cui ha espresso il concetto, la società non esiste”

28 Novembre · 21:32

Aggiornamento: 28 Novembre 2025 · 21:34

Il punto di vista di Sauro Fattori dopo la sconfitta della Fiorentina subita per mano dell'Aek Atene e lo sfogo di Edin Dzeko nel postpartita

Sauro Fattori commenta il terribile momento della Fiorentina dopo la seconda sconfitta consecutiva in Conference.
Ecco l’opinione dell’ex calciatore e allenatore della Fiorentina ai microfoni di Radio Firenze Viola durante la trasmissione “Garrisca il vento”:

“Questa è un’annata particolare e molto pericolosa. La situazione è pesante. In questo momento mi sembra di sparare sulla croce rossa. Non sono due tre partite, qui sono tre mesi che siamo in questa situazione. Qualcuno prova a rialzare la testa ma è un momento in cui è difficile farlo. Dzeko ha sbagliato nel modo in cui ha espresso il concetto. Lui poteva dire “dateci una mano”. La società non esiste, ora sono tutti a nascondersi, o meglio ad evitare.”

Sul morale:
In questo momento le debolezze si ingrandiscono. Dare tutto in mano a Vanoli non gli rende il compito facile. Ieri ho sentito le sue parole in conferenza e ha ragione quando dice che da una situazione così non si esce in poco tempo. Sento parlare che si deve giocare bene, no, qui si deve iniziare a vincere e fare punti. Ora andiamo a Bergamo, se magari ieri vincevamo con l’AEK avevvamo un morale diverso. Gli episodi poi come quelli dei fuorigiochi non ti vengono incontro. Va anche detto poi che ognuno ha quello che si merita, e noi oggi ci meritiamo questo”.

