Fattori: “Pioli un’aziendalista, cosa che serviva ora. Far meglio dell’anno scorso? Non bastano le parole

L’ex giocatore e allenatore della Fiorentina Sauro Fattori ha parlato della situazione attuale di casa viola a Radio FirenzeViola. Ecco le sue parole: “Era fondamentale tenere Fagioli e Gosens, mi dispiace per Cataldi. Non credo sia una questione di non programmazione, ma speriamo di non dover aspettare fine agosto per degli acquisti. Sappiamo che Pioli sarà il nuovo tecnico, e Kean purtroppo è un punto interrogativo, anche se la società dovrà far il massimo per tenerlo.”

Su Pioli: “Ora serviva una figura di riferimento, e certamente adesso è molto più maturo rispetto la sua prima avventura a Firenze. Pioli è un’aziendalista e cerca di fare il massimo con ciò che ha. Pioli da sicurezze a certi giocatori che il progetto sia importante e che si vuole fare cose serie.”

Sul lavoro di Palladino: “Palladino è stato bravo, l’unica nota negativa sono stati i mesi tra dicembre e gennaio in cui non ha trovato la quadra. Non è stato aiutato, invece Pioli è capace di fare da solo.”

Sulle parole di Commisso: “Sembrerebbe abbia voglia di migliorare, ma riuscirci è un altro paio di maniche. Quest’anno non hai fatto male, non capita spesso di andare solo in Conference col sesto posto, ma ci siamo messi dietro squadre come Lazio, Milan e Bologna. Ci sono squadre più attrezzate di noi e ci saranno anche quest’anno.