Fattori: "Contro la Res Roma gara perfetta. Fondamentale iniziare l'anno così, le nuove hanno fatto bene..."

Il tecnico della Fiorentina Women's Sauro Fattori ha parlato a ViolaChannel, commentando il successo sulla Res Roma: "Sono molto contento: le ragazze hanno giocato alla perfezione. Era una partita imp...

Il tecnico della Fiorentina Women's Sauro Fattori ha parlato a ViolaChannel, commentando il successo sulla Res Roma: "Sono molto contento: le ragazze hanno giocato alla perfezione. Era una partita importante perché ricominciare l'anno in maniera positiva per noi è determinante. Abbiamo sfruttato i giorni per mettere a posto le situazioni e le ragazze hanno risposto bene. Avevano perso certezze nelle ultime, ma oggi le hanno ritrovate. Ora c'è questa sosta che ci dà un po' di fastidio. Le nuove hanno giocato bene, significa che il lavoro paga. Sono contento che abbiano esordito sia Morreale che Corazzi. Sono serie, ancora della Primavera ma magari ci serviranno in futuro".