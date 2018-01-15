Becali sicuro: "Se prendo Hagi 6 mesi alla Steaua poi lo posso vendere al Barcellona"

Gigi Becali, patron della Steaua Bucarest, ha espresso il suo punto di vista sul potenziale di Ianis Hagi: "Ora Ianis starà un anno e mezzo al Viitorul. Il mio parere è che se lo prendo sei mesi allo...

A cura di Redazione Labaroviola 15 gennaio 2018 16:08

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi

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