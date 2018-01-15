Becali sicuro: "Se prendo Hagi 6 mesi alla Steaua poi lo posso vendere al Barcellona"
Gigi Becali, patron della Steaua Bucarest, ha espresso il suo punto di vista sul potenziale di Ianis Hagi: "Ora Ianis starà un anno e mezzo al Viitorul. Il mio parere è che se lo prendo sei mesi allo...
A cura di Redazione Labaroviola
15 gennaio 2018 16:08
Gigi Becali, patron della Steaua Bucarest, ha espresso il suo punto di vista sul potenziale di Ianis Hagi: "Ora Ianis starà un anno e mezzo al Viitorul. Il mio parere è che se lo prendo sei mesi allo Steaua poi lo vendo al Barcellona. Ha talento, intelligenza e vede benissimo il gioco. In più usa benissimo tutti e due i piedi. Questo vedrei nel suo futuro".