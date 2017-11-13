Fattori: ''Simeone verrà fuori col tempo. Tanti giocatori nuovi, difficile assemblarli. La viola non sta deludendo...''

Sauro Fattori, mister della Fiorentina Women's, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: "Simeone? Il gol che ha fatto contro la Roma è stato molto bello, da centravanti vero, io sono uno dei suoi grand...

Sauro Fattori, mister della Fiorentina Women's, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: "Simeone? Il gol che ha fatto contro la Roma è stato molto bello, da centravanti vero, io sono uno dei suoi grandi estimatori. Con calma sono sicuro che farà bene, perché ha grandi qualità e sicuramente ce le farà vedere presto. Thereau? Ha grande esperienza, è un giocatore che ha dimostrato di essere determinante per la prima squadra. La prima squadra secondo me sta facendo un buon campionato, non sta deludendo. sta facendo moltissimo e considero Pioli un allenatore eccezionale, che ci regalerà grandi soddisfazioni. La Fiorentina aveva tantissimi giocatori nuovi, non era facile assemblarli, ma sono convinto che il girone di ritorno sarà migliore. La sconfitta in Champions League? C’è ancora il ritorno, anche se perdendo 4-0 in casa si tratta di un’impresa impossibile. Dobbiamo comunque andare ad onorare la nostra squadra. Dobbiamo riconoscere la loro forza, sono forse la squadra più forte al mondo nel panorama femminile. Sicuramente adotterò un po’ di turn over, visto che questa sfida ci ha tolto molte energie e noi dobbiamo recuperare anche in campionato.