Fattori: "Chiesa si impegna al massimo, i prossimi anni ci diranno che giocatore sarà"

Sauro Fattori, allenatore della Fiorentina Women's, è intervenuto di fronte alle telecamere di Italia 7: "Chiesa? Ha trovato una sua "statura", si impegna sempre e i risultati poi arrivano. Deve solta...

Sauro Fattori, allenatore della Fiorentina Women's, è intervenuto di fronte alle telecamere di Italia 7: "Chiesa? Ha trovato una sua "statura", si impegna sempre e i risultati poi arrivano. Deve soltanto pensare a migliorare, è una fortuna avere un genitore che ti può insegnare. I prossimi anni saranno decisivi per vedere che giocatore sarà".

Prosegue sul prossimo impegno di campionato che vedrà la Fiorentina ospitare la Juventus: "Anche io ho giocato contro la Juve. E' ovvio che sarà una partita importante, ma ci vuole anche più serenità: è vero che ci siamo rinnovati come squadra, ma dobbiamo cercare di darci tutti quanti una mano. Ci vorrà qualcosa in più contro una squadra di alieni e l'apporto del pubblico sarà importante come sempre".

Conclude con un pensiero sulla sua squadra: "Womem's? La Champions ci ha tolto energie, ma siamo sempre lì per fare bene".