Sauro Fattori: “Kean e Piccoli devono fare gol, niente scuse. Vanoli prenda delle decisioni senza paura”

Sauro Fattori è intervenuto a Radio Firenze Viola per commentare la situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono devastato. Non so più che dire. Noi tifosi ci stiamo male, perchè i giocatori se andiamo in B se ne vanno. Non esistono più scuse ora nemmeno per Kean e Piccoli, che devono fare gol. Non riusciamo a segnare e devi concretizzare le occasioni che ti capitano.”

Su Paolo Vanoli: “Galloppa ieri ha parlato come uno che vuole dimostrare che ci sa fare, ma se prima della partita di Genova gli dici che verrà sostituito, allora che motivazioni avrà per stupire? Vanoli ora dovrà fare delle scelte: per esempio potrebbe dire a De Gea che non è più il titolare a discapito di Martinelli. Deve decidere da solo senza farsi influenzare.