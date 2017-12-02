La Fiorentina Women's asfalta il Chievo: 4-0. Caccamo: "Juve? Facciamo i conti alla fine"

Con le reti di Caccamo (2), Brazil e Mauro la Fiorentina Women archivia la pratica Chievo Verona: 4-0 che non ammette repliche. Le viola di Fattori hanno gestito la gara dall'inizio alla fine, senza m...

Con le reti di Caccamo (2), Brazil e Mauro la Fiorentina Women archivia la pratica Chievo Verona: 4-0 che non ammette repliche. Le viola di Fattori hanno gestito la gara dall'inizio alla fine, senza mai andare in difficoltà. E, a fine gara, arriva anche il commento di Caccamo: "Oggi una bella vittoria. La Juventus? Noi lotteremo fino al termine del campionato, poi faremo i conti".