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Fiorentina Women's, ampio turnover in Champions dopo la disfatta dell'andata. Contro il Wolfsburg dalle 18...

Ampio turnover per la Fiorentina Women's, nel ritorno del match di Champions contro il Wolfsburg, dopo lo 0-4 patito all'andata, che non lascia quasi speranze alle ragazze del duo Fattori-Cincotta. Fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 17:21
Fiorentina Women's, ampio turnover in Champions dopo la disfatta dell'andata. Contro il Wolfsburg dalle 18... -
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Ampio turnover per la Fiorentina Women's, nel ritorno del match di Champions contro il Wolfsburg, dopo lo 0-4 patito all'andata, che non lascia quasi speranze alle ragazze del duo Fattori-Cincotta. Fischio d'inizio alle 18.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Schult; Maritz, Wedemeyer, Peter, Baunach; Bernauer, Goessling; Blaesse, Popp, Jakabfi; Wullaert. A disp.: Frohms, Wensing, Fischer, Gunnarsdottir, Dickenmann, Graham Hansen. All.: Lerch
FIORENTINA WOMEN’S (5-3-2): Durante; Vigilucci, Daniel, Linari, Bartoli, Guagni; Carissimi, Adami, Rinaldi; Mauro, Brazil. A disp.: Fedele, Ohrstrom, Einarsdottir, Bonetti, Caccamo, Tortelli, Domi. All.: Fattori e Cincotta

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