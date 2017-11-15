Fiorentina Women's, ampio turnover in Champions dopo la disfatta dell'andata. Contro il Wolfsburg dalle 18...
Ampio turnover per la Fiorentina Women's, nel ritorno del match di Champions contro il Wolfsburg, dopo lo 0-4 patito all'andata, che non lascia quasi speranze alle ragazze del duo Fattori-Cincotta. Fi...
Ampio turnover per la Fiorentina Women's, nel ritorno del match di Champions contro il Wolfsburg, dopo lo 0-4 patito all'andata, che non lascia quasi speranze alle ragazze del duo Fattori-Cincotta. Fischio d'inizio alle 18.
WOLFSBURG (4-2-3-1): Schult; Maritz, Wedemeyer, Peter, Baunach; Bernauer, Goessling; Blaesse, Popp, Jakabfi; Wullaert. A disp.: Frohms, Wensing, Fischer, Gunnarsdottir, Dickenmann, Graham Hansen. All.: Lerch
FIORENTINA WOMEN’S (5-3-2): Durante; Vigilucci, Daniel, Linari, Bartoli, Guagni; Carissimi, Adami, Rinaldi; Mauro, Brazil. A disp.: Fedele, Ohrstrom, Einarsdottir, Bonetti, Caccamo, Tortelli, Domi. All.: Fattori e Cincotta