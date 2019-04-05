Panini, nuovo album in edicola ma stavolta sarà di calcio femminile…
È arrivato in edicola per la prima volta l'abum delle figurine FIFA Women's World Cup France 2019 dove ci saranno anche le donne italiane. Sara acquistabile da lunedì 7 aprile. La collezione sarà comp...
A cura di Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 13:45
È arrivato in edicola per la prima volta l'abum delle figurine FIFA Women's World Cup France 2019 dove ci saranno anche le donne italiane. Sara acquistabile da lunedì 7 aprile. La collezione sarà composta da 480 figurine che possono essere raccolte in un album di 56 pagine.
Fonte: Figurine Panini