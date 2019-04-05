Panini, nuovo album in edicola ma stavolta sarà di calcio femminile…

È arrivato in edicola per la prima volta l'abum delle figurine FIFA Women's World Cup France 2019 dove ci saranno anche le donne italiane. Sara acquistabile da lunedì 7 aprile. La collezione sarà comp...

A cura di Redazione Labaroviola 05 aprile 2019 13:45

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