Caccamo: ''Pubblico fiorentino incredibile, ma non è bastato. Retto benissimo nel primo tempo, poi loro superiori...''

L'attaccante della Fiorentina Patrizia Caccamo ha parlato a violachannel.tv dopo la sconfitta di questa sera contro il Wolfsburg: "Abbiamo retto benissimo il primo tempo giocando da squadra. Loro per...

L'attaccante della Fiorentina Patrizia Caccamo ha parlato a violachannel.tv dopo la sconfitta di questa sera contro il Wolfsburg: "Abbiamo retto benissimo il primo tempo giocando da squadra. Loro però sono fortissime e nel secondo tempo hanno strameritato la vittoria. Il pubblico? Ci dispiace molto per il risultato, però il supporto del pubblico è stato incredibile e ne siamo orgogliose. Il pubblico e Firenze sono stati con noi. Le avversarie? Misurarsi con loro ci può aiutare a far crescere. Al ritorno sarà durissima ma vedremo un po' cosa succederà"