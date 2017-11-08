Fiorentina Women's travolta a domicilio dal Wolfsburg: 0-4 al Franchi, davanti a 2500 spettatori. Primo tempo in equilibrio, poi...
La Fiorentina Women's viene travolta a domicilio dal Wolfsburg nella gara di andata dei sedicesimi di Champions League. Troppo superiore la qualità espressa dalle tedesche, che sono riuscite a dilagar...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 20:46
La Fiorentina Women's viene travolta a domicilio dal Wolfsburg nella gara di andata dei sedicesimi di Champions League. Troppo superiore la qualità espressa dalle tedesche, che sono riuscite a dilagare nel secondo tempo, davanti ai 2500 spettatori del Franchi. Primo tempo che si conclude sullo 0-0, con grande sofferenza per le gigliate. Poi, nella ripresa, le reti di Gunnarsdottir (doppietta), Harder e l'autorete di Orhstrom condannano la Fiorentina.