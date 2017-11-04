Fiorentina Women's, brutto k.o interno: il Brescia passa 2-4 contro le campionesse d'Italia. La doppietta di Bonetti non basta alle viola...
Brutto k.o interno per la Fiorentina Women's, che nel quarto turno di campionato cede al Brescia - in casa - per 2-4. Giornata no per la campionesse d'Italia, contro un avversario storico estremamente...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2017 16:25
Brutto k.o interno per la Fiorentina Women's, che nel quarto turno di campionato cede al Brescia - in casa - per 2-4. Giornata no per la campionesse d'Italia, contro un avversario storico estremamente carico. Viola sempre all'inseguimento, con Bonetti che accorcia con un gran gol il doppio svantaggio maturato già alla mezz'ora. Poi il pareggio, sempre targato Bonetti, che illude il pubblico, prima del tracollo finale.