Sette calciatrici della Fiorentina Women's convocate in nazionale: dalla Guagni a Linari, un altro successo per Fattori
“Sette calciatrici di Fiorentina Women’s FC sono state convocate dal CT della Nazionale Italiana Milena Bertolini per le Qualificazioni Mondiali.Le calciatrici convocate sono: Greta Adami, Elisa Barto...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2017 15:55
“Sette calciatrici di Fiorentina Women’s FC sono state convocate dal CT della Nazionale Italiana Milena Bertolini per le Qualificazioni Mondiali.
Le calciatrici convocate sono: Greta Adami, Elisa Bartoli, Marta Carissimi, Alia Guagni, Elena Linari, Ilaria Mauro, Valery Vigilucci.
Le viola resteranno in Nazionale dal 19 al 29 Novembre per affrontare la gara Portogallo – Italia, in programma il 28 Novembre (Estoril, ore 17.00).”
Lo riporta ViolaChannel.