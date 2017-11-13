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Sette calciatrici della Fiorentina Women's convocate in nazionale: dalla Guagni a Linari, un altro successo per Fattori

“Sette calciatrici di Fiorentina Women’s FC sono state convocate dal CT della Nazionale Italiana Milena Bertolini per le Qualificazioni Mondiali.Le calciatrici convocate sono: Greta Adami, Elisa Barto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2017 15:55
Sette calciatrici della Fiorentina Women's convocate in nazionale: dalla Guagni a Linari, un altro successo per Fattori -
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“Sette calciatrici di Fiorentina Women’s FC sono state convocate dal CT della Nazionale Italiana Milena Bertolini per le Qualificazioni Mondiali.
Le calciatrici convocate sono: Greta Adami, Elisa Bartoli, Marta Carissimi, Alia Guagni, Elena Linari, Ilaria Mauro, Valery Vigilucci.
Le viola resteranno in Nazionale dal 19 al 29 Novembre per affrontare la gara Portogallo – Italia, in programma il 28 Novembre (Estoril, ore 17.00).”
Lo riporta ViolaChannel.

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