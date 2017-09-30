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Fiorentina Women's, Zazzera firma il pareggio in extremis col Verona

Pareggio in extremis per la Fiorentina Women's che raggiunge il Verona con il gol di Zazzera al 94'. Una rete all'ultimo tuffo che ha sancito il punteggio finale di 1-1, per una squadra viola che deve...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2017 17:19
Fiorentina Women's, Zazzera firma il pareggio in extremis col Verona -
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Pareggio in extremis per la Fiorentina Women's che raggiunge il Verona con il gol di Zazzera al 94'. Una rete all'ultimo tuffo che ha sancito il punteggio finale di 1-1, per una squadra viola che deve ancora trovare la forma migliore e lo smalto che ha caratterizzato la scorsa stagione.

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