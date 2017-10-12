Pioggia, vento e freddo danesi non fermano la Fiorentina Women's: viola agli ottavi Champions

Il Corriere Fiorentino parla delle straordinarie ragazze della Fiorentina Women’s, entrate nella storia dopo l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. In Danimarca le viola hanno trovato pi...

Il Corriere Fiorentino parla delle straordinarie ragazze della Fiorentina Women’s, entrate nella storia dopo l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. In Danimarca le viola hanno trovato pioggia, vento, freddo e terreno pesante, si sono difese all’italiana cercando di fare muro davanti alla forza fisica delle avversarie. Più Fortuna Hjorring che Fiorentina Women’s, che nel finale colpisce una traversa con Linari, ma al fischio finale è festa grande. Il sorteggio degli ottavi lunedì prossimo a Nyon.