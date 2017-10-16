Fiorentina Women's grande anche fuori dal campo: raccolti 10mila euro per il centro antiviolenza Artemisia

Lo scorso 6 giugno i lavoratori Fim/Cisl Fiom/Cgil Uilm/Uil e della sezione Metalmeccanica di Confindustria hanno sfidato sul campo dello Stadio Bozzi le calciatrici della Prima Squadra della Fiorenti...

Lo scorso 6 giugno i lavoratori Fim/Cisl Fiom/Cgil Uilm/Uil e della sezione Metalmeccanica di Confindustria hanno sfidato sul campo dello Stadio Bozzi le calciatrici della Prima Squadra della Fiorentina Women’s FC che da poco tempo avevano concluso gli impegni di campionato qualificandosi Campionesse d’Italia.

Il ricavato di quell’incontro, conclusosi per 7 a 0 a favore della Fiorentina, e di una successiva campagna di sottoscrizione promossa dai metalmeccanici, hanno consentito di raccogliere 10.000€ che proprio oggi nella splendida cornice di Palazzo Vecchio sono stati consegnati al centro antiviolenza Artemisia.

Presenti alla cerimonia di consegna del ricavato volto a finanziare e sostenere l’attività dell’Associazione Artemisia: l’Assessore allo Sport Andrea Vannucci, l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali e Sport Stefania Saccardi, la Presidente dell’Associazione Artemisia Teresa Bruno, la referente sezione Metalmeccanica di Confindustria Firenze Ilaria Marchi, i Segretari Generali territoriali di Fiom Cgil Daniele Calosi, Fim Cisl Alessandro Beccastrini e Uilm Uil Davide Materazzi, e la Club Manager di Fiorentina Women's FC Laura Paoletti.

La Fiorentina femminile ha aderito energicamente all’iniziativa in favore dell’Associazione Artemisia ribadendo il suo impegno a supporto di questa importante realtà fiorentina con la quale collabora da tempo nell’ambito di progetti di lungo periodo capaci di contribuire attivamente alla lotta alla violenza su donne e minori attraverso la diffusione dei valori etici e culturali di rispetto e tutela di queste categorie troppo spesso oggetto di maltrattamento.

Fonte: Violachann