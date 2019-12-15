Fiorentina Women's-Inter finisce 4-0. Bonetti show, fa tripletta nel giorno del suo compleanno

Al Bozzi la Fiorentina Women's vince per 4-0 contro l'Inter. Le ragazze di Cincotta hanno dominato la sfida, il primo tempo si è chiuso per 3-0, doppietta di Tatiana Bonetti ed autogol di Fracaros. Ne...

Al Bozzi la Fiorentina Women's vince per 4-0 contro l'Inter. Le ragazze di Cincotta hanno dominato la sfida, il primo tempo si è chiuso per 3-0, doppietta di Tatiana Bonetti ed autogol di Fracaros. Nella ripresa ancora in gol la Bonetti, prestazione super per lei e tripletta nel giorno del suo compleanno.