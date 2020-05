Tatiana Bonetti, attaccante Fiorentina Women’s, ha parlato a MagicFanta:

“Numero 10 viola? So cosa rappresenta per i tifosi viola, stravede per questo onere di cui posso vantarmi. Trofeo più emozionante? Lo scudetto con la Fiorentina al Franchi! Se avrei voluto più spazio in Nazionale? Ovviamente, èun sogno che cercherò sempre di alimentare. Tifo Juventus da quando sono bambina ma da quando sono a Firenze questi colori sono entrati dentro di me”.