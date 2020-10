Sky, Commisso non ha impedito alla Bonetti di andare all’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tatiana Bonetti, non è felice di non essersi trasferita all’Atletico Madrid in Spagna dove c’è il calcio professionistico femminile a differenza che in Italia. Però il presidente viola Commisso non le ha impedito di lasciare la Fiorentina Femminile ma l’Atletico Madrid si sarebbe tirato indietro per l’impossibilità della Fiorentina di sostituirla in breve tempo. Forse si trasferirà a Madrid a campionato concluso.

