Fiorentina Women's - Hellas Verona 4-2, doppietta di Mauro poi Bonetti e Parisi

Oggi la Fiorentina Women's ha battuto per 4-2 l'Hellas Verona. La partita è stata sbloccata all'8' dall'attaccante viola Ilaria Mauro la quale al 34' firma la sua doppietta. È 2-0 viola. Nei primi min...

A cura di Redazione Labaroviola 23 novembre 2019 19:58

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