Fiorentina Women's - Hellas Verona 4-2, doppietta di Mauro poi Bonetti e Parisi
Oggi la Fiorentina Women's ha battuto per 4-2 l'Hellas Verona. La partita è stata sbloccata all'8' dall'attaccante viola Ilaria Mauro la quale al 34' firma la sua doppietta. È 2-0 viola. Nei primi min...
A cura di Redazione Labaroviola
23 novembre 2019 19:58
Oggi la Fiorentina Women's ha battuto per 4-2 l'Hellas Verona. La partita è stata sbloccata all'8' dall'attaccante viola Ilaria Mauro la quale al 34' firma la sua doppietta. È 2-0 viola. Nei primi minuti del secondo tempo arriva il gol di Tatiana Bonetti, 3-0 viola poi accorciano le distanze Glonna e Pasini. A due minuti dal 90' rigore per la Fiorentina, dagli 11 metri va a segno Alice Parisi.