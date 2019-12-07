Bonetti: "Abbiamo avuto il controllo della gara. Felice di aver fatto gol anche se non bellissimo"

Queste le parole rilasciate nel post gara di Empoli Ladies-Fiorentina Women's da Tatiana Bonetti, attaccante della viola: "Non era semplice fare questo risultato in casa loro, penso che abbiamo espres...

Queste le parole rilasciate nel post gara di Empoli Ladies-Fiorentina Women's da Tatiana Bonetti, attaccante della viola: "Non era semplice fare questo risultato in casa loro, penso che abbiamo espresso un buon gioco ed avuto il controllo della gara. Fa piacere poi che sia arrivato anche un mio gol, non è stato un gol bellissimo da incorniciare ma utile alla vittoria, quindi va bene così".