“Prima di riprendere – ha detto Tatiana Bonetti a La Nazione, calciatrice della Fiorentina Women’s – il campionato ci devono essere condizioni giuste per la tutela. Mia mamma lavora nell’ambiente sanitario, non smetto di avere paura per lei. Fiorentina? Con la società stiamo parlando del mio futuro. Il calcio? Non so nel mio futuro cosa farò ma vorrei proseguire in questo settore. La Nazionale per me è gioia e dolori”.