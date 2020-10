CorFio, Bonetti, Commisso-Barone bloccano il suo trasferimento all’Atletico Madrid. Le ultime

Era quasi tutto pronto per il suo trasferimento all’Atletico Madrid, ma la Fiorentina l’ha obbligata a rimanere qui. La telenovela Bonetti, dunque, è finita con un colpo di scena. Il contrario di quello che è successo con Federico Chiesa.

Dopo l’offerta spagnola (un contratto di due anni a centomila euro l’anno — circa il doppio di quanto percepisce a Firenze — oltre a un appartamento e a un’automobile), e la decisione dell’attaccante di Vigevano di lasciare la Fiorentina, la proprietà ha fatto muro. Un no deciso che ha cambiato le carte in tavola nel giro di 24 ore. Quando Bonetti annunciato alla società viola la sua volontà di partire appena tre mesi dopo la firma del prolungamento del contratto, la reazione di Rocco Commisso e Joe Barone è stata dura.

Forte del contratto firmato il 6 luglio scorso, infatti, l’amministratore delegato viola avrebbe contattato l’Atletico Madrid per protestare, cercando di convincere la società spagnola a ritirare l’offerta. L’Atletico Madrid, pur potendo sfruttare le attuali regole per portare a Madrid la calciatrice senza il consenso della Fiorentina, ha invece fatto un passo indietro: niente Bonetti senza il benestare di Commisso. E il benestare non c’è stato. Anzi, è arrivata la richiesta di lasciare a Firenze la calciatrice per non creare problemi alla Fiorentina. L’Atletico ha così mollato Tatiana, rimolto delusa dal mancato passaggio a un club importante che le aveva offerto «il contratto della vita».

Bonetti in pratica aveva già preparato le valigie, annunciando ai proprietari della sua casa fiorentina che avrebbe lasciato la città. Venerdì scorso, dopo l’allenamento, aveva anche salutato compagne e allenatore. Invece, ieri si è ritrovata ad allenarsi ancora con la maglia viola addosso e ha chiesto scusa alla squadra. Ora che la numero 10 viola, pur contro la sua volontà, è rimasta a Firenze la speranza è che la Fiorentina femminile si ritrovi il prima possibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, SPORTMEDIASET, I GIOCATORI DELLA JUVENTUS “VIOLANO” L’ISOLAMENTO. SEGNALATI ALLA PROCURA